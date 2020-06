Deseta Ljetna škola pisanja CeKaPe-a održat će se od 23. do 30. kolovoza 2020. u čarobnom dvorcu Stara Sušica u Gorskom kotaru. Do sada je ovu sedmodnevnu intenzivnu radionicu pisanja u izolaciji dvorca na rubu šume, završilo preko 200 polaznika i polaznica, koji su u osami Gorskog kotara, čaroliji stoljetne šume i predivnog dvorca, živjeli i pisali književnost, uz mentorstvo poznatih pisaca, voditelja radionica.

Uz svakodnevni, cjelodnevni rad na tekstu, i ove godine u večernjim satima razgovaramo o pisanju, književnosti s gostujućim piscima i pjesnicima, a zajednička večernja druženja ni ove godine neće proći bez našeg književnog kviza, Sušicoteka.

Mi nudimo, a vi birate radionicu i voditelja/voditeljicu.

Olja Savičević Ivančević, jedna od najuspješnijih spisateljica u regiji, sjajna pjesnikinja ove je godine prvi puta u ljetnoj školi na radionici poezije.

Enver Krivac, jedan od najznačajnijih predstavnika riječke književne scene, nagrađivan pisac i voditelj u CeKaPe-u Rijeka, vodit će radionicu proze.

Radionicu kratke priče vodi pisac i novinar Davor Mandić, koji već četvrtu godinu mentorira radionicu pisanja u CeKaPe Rijeka, a u ljetnoj je školi od 2018.

Nebojša Lujanović, ove godine vodi dvije radionice, obje autorske, koju je osmislio ekskluzivno za ljetnu školu – Radionica kritičkog čitanja i Šetnja književnim formama.

Nakon tri godine u dvorac se vraća Sanja Kovačević s radionicom scenarija za kratki film. Autorica sada već kultne knjige “Kvalitetne TV serije”, osoba ogromnog znanja i iskustva, vodit će polaznike od ideje do scenosljeda.

Svi mi koji smo doživjeli i proživjeli sedam dana kolovoza u sušičkom dvorcu, svoje stvaralačke dane dijelimo na prije i poslije Ljetne škole pisanja. Jer Ljetna škola je iskustvo koje mijenja!

Još je jedna nezaboravna, jubilarna deseta Ljetna škola pisanja pred nama i želimo je podijeliti s vama!

Prijavite se i doživite jedinstvenu, nezaborvanu književnu avanturu!

Prijave na info@cekape.com

Cijena: Prijave do 1.7.2020. – 3200 kn

puni pansion + kotizacija za radionicu, za prijave do 1.7 – 3200 kn

Prijave nakon 1.7.2020. – 3500 kn

puni pansion + kotizacija za radionicu 2.7. – 23.8. – 3500 kn

***

RADIONICA KRITIČKOG ČITANJA

Nakon brojnih radionica na koje su se javili, umjesto potencijalnih pisaca, ustvari samo strastveni čitatelji koji su htjeli zaviriti ‘na onu stranu teksta’, konačno je osmišljena radionica i za njih. Negdje na pola puta između ležernosti koje nudi klasičan čitateljski klub, ali i stručnog promišljanja sa znanstvenim postavkama koje podrazumijeva književna kritika, Radionica kritičkog čitanja je savršen omjer jednog i drugog. Na temelju predloženih autora, velikana domaće i strane književnosti, zadanih mjesec dana prije same radionice, zavirit ćemo u logiku teksta, strukturu priče, tajne zanata, stjecati znanja koja će obogatiti čitateljsko iskustvo, ali isto tako i razviti kritičku svijest prema jednostavno lošoj književnosti i marketinški napuhanim hitovima. Zamišljena kao niz zajedničkih rasprava, kao i samostalnih kratkih analitičkih uradaka, s jasnim smjernicama i savjetima, radionica bi trebala svojim polaznicima nepovratno promijeniti čitateljske navike i praksu.

ŠETNJA KNJIŽEVNIM FORMAMA

Imate ideju, ali niste sigurni u koji književni oblik ili formu bi je ‘odjenuli’? Ne možete još donijeti odluku bi li pokušali pisati poeziju, proze ili nešto treće? Pa ni koji bi radionicu upisali? Sada biste se samo okušali u više formi da vidite kako ‘stojite’? Onda je lagana šetnja različitim književnim oblicima ono što bi vam moglo pomoći. Roman, kratka priča, u prvom ili trećem licu, lirska proza, narativna i nenarativna poezija, esej ili književna kritika? Što im je zajedničko, što specifično? Ova radionica je zamišljena kao upoznavanje s glavnim karakteristikama svake od navedenih formi, na teorijskoj razini; uz neizostavan praktični dio u kojem ćete dobiti pomoć i jasne smjernice kako da napišete tekst u svakoj od zadanih formi. Dinamična koncepcija radionice dotiče se svake forme u dovoljnoj mjeri da ostavi prostora i za ostale, ali i da omogući dovoljno upoznavanje kako bi polaznik mogao donijeti procjenu o kompatibilnosti svojih ideja i ambicija s navedenim formama.

*

KRATKA PRIČA

„Prodajem dječje cipelice. Nekorištene.“

Eto je, kratka priča. Neki je pripisuju Hemingwayu (to je onaj čiča s bradom i puškom, kao da je lik iz vlastite knjige, koji je pisao stojeći), iako se to ne može nedvojbeno dokazati. Ali priča ima sve što joj treba: lik(ove), radnju, dramu, neizrečeno, poruku… Priča, dakle, može biti i rečenica. Dobro, dvije. No što vi imate s tim, pitate se dok vam negdje u daljini primozga lelujaju vaše vlastite rečenice, za koje niste sigurni jesu li uobličene u priču ili u neku čudnu ispovijed, na granici laži i istine, koja baš nikome ne treba. Odmah da vas umirim: svako pisanje obilježeno je sumnjom, osim kad nije, ali onda vam nema pomoći.

Uzmite to ovako: svijet ideja je kao najveći supermarket koji možete zamisliti, s policama ispunjenim najrazličitijim proizvodima. Da, već gotovim proizvodima, jer za razliku od drugih umjetnosti poput glazbe ili slikarstva, koje operiraju kudikamo fluidnijim kategorijama poput tonova i boja, umjetnost riječi operira riječima, koje je netko drugi davno smislio za nas. Čini li to taj supermarket ideja manje zastrašujućim? Ni najmanje, jer broj kombinacija nije moguće izbrojiti, a ako ste baš posebno kreativni smislit ćete i koju novu riječ.

Ova radionica kratke priče pokušat će vam ukazati na neke modele, dobre prakse i tehnike, koji će vam olakšati da se snađete u tom zastrašujućem šopingu. Pričat ćemo o likovima, pripovjedačima, počecima i krajevima, fabuli i sižeu… vježbat ćemo kreiranje uvjerljivih likova, biranja tipa pripovjedača, kako fabulu organizirati u dobar siže… riječju, pokušat ćemo odgovoriti na pitanje zašto je toliko lakše prepoznati dobru priču nego napisati ju.

A zašto sve to, možda se još uvijek pitate. Čemu sva ta muka kad možete samo sjediti i uživati u tuđim pričama, blaženo nesvjesni svega što su jadni pisci morali prolaziti da bi vam te priče pružili? Možda je to i točno, ali s druge strane: što će vam život koji nikom niste ispričali?

*

PROZA

Drage wannabe spisateljice i pisci, kreativci, prirodno nadareni, teški šljakeri, piskarala i opsesivci! Ja sam Enver Krivac, autor nekoliko knjiga i još više ručkova, i pozivam Vas na društveni eksperiment zvan ‘RADIONICA KREATIVNOG PISANJA’.

Danas Vas trikovima za bolju prozu može naučiti na stotine stranica, knjiga i Amerikanaca, no ništa ne može zamijeniti staru žnjaru punu iskustva i cinizma. A ova stara žnjara puna iskustva i cinizma ne vjeruje da se ikoga može NAUČITI pisati. No, ono što se može je, ako ste voljni raditi, raditi na tome. I postati bolja, otvorenija, učinkovitija umjetnica. Samim time i osoba. Vrijedi i za tipove.

Stoga, ako ste od pisanja proze i poznati ste, makar majci, po znatiželjnom duhu, pridajte se k nam!

Na ovoj radionici pokušat ćemo zajedno zaključati vaš ego u podrum, ukloniti vaše slijepe točke, otkloniti osnovne dječje bolesti svakog nevođenog kreativca i pametnjakovića, potražiti zajedno gdje se sve kriju dobre priče (mala tajna unaprijed – svugdje, kriju se SVUGDJE, prokletnice!!), gledati što se korisnoga može ukrasti od drugih umjetnika te zašto i kako pisanje nema isključivo veze samo s književnošću i baš nikakve veze s pravopisom. Dobro, male ipak ima, šta. Do iscrpljenosti ćemo istraživati i tražiti ritam i na kraju ga, poluobećajem, naći. Ako nam troposfera dopusti, sve to ponekad ćemo raditi i u prirodi. Da, i pričat ćemo i o liku, mjestu radnje, dijalozima i drugim tehničkim prijeko potrebnim dosadama. Na kraju ćemo otključati ego i pustiti ga iz podruma. Napraviti svijetu malo štete i puno dobroga.

*

POEZIJA

Pišete poeziju, ali je skrivate u ladici? Imate želju pisati poeziju, ali se ne usudite sami krenuti? Želite saznati kako drugi čuju vaše stihove? Dođite na radionicu poezije i zajedno ćemo raditi na vašem tekstu. Teorijski okvir naše radionice služi kao odskočna daska za izoštravanje pjesničkih čula– naglasak je upravo na vježbama pisanja, čitanju, analiziranju, pisanju i brisanju stihova.

*

SCENARIJ

Sinopsis, scenoslijed, scenarij. Uz malo mašte, truda i volje, naučite pisati scenarij za kratki film. Naglasak je na učenje iz konkretnih primjera i razmjenu ideja s polaznicima.. Praktične vježbe razvit će vaš potencijal za promišljanje i stvaranje filmskih priča. Svaki polaznik će moći pretvoriti svoju početnu ideju u jasno strukturirani predložak za snimanje.

*