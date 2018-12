CeKaPe Rijeka: Otvoreni sati radionica kreativnog pisanja!

Zanima vas kako izgledaju vježbe i kakva je atmosfera u Centru za kreativno pisanje Rijeka? Dvoumite se oko upisa na radionicu pisanja? Završili ste jednu od radionica, ali želite isprobati nešto novo? Za sve znatiželjne, neodlučne i one koji se još nisu upoznali s radom našeg Centra, organiziramo tri otvorena sata radionica kreativnog pisanja!

Otvoreni sati radionica održavaju se u ulici Pomerio 14, traju dva školska sata i besplatni su. Otvoreni sati zapravo su uvodni sati radionica, ali i mjesto na kojem možete saznati sve o strukturi naših semestralnih radionica. Za sve one koji se nakon uvodnog sata odluče upisati u semestralne radionice pisanja, nudimo i posebne prazničke popuste!

Sve što morate je prijaviti se na cekaperijeka@gmail.com do dva dana prije datuma radionice, u predmet maila staviti naziv radionice na koju se prijavljujete, nadodati svoje ime, prezime i broj telefona. Broj mjesta je ograničen, zato požurite.

Vidimo se u CeKaPe-u!

RASPORED

Radionica kratke priče

Termin: Srijeda, 19.12., 19.00 – 21.30

Voditelj: Davor Mandić

Radionica U potrazi za glasom

Termin: Četvrtak, 20.12., 19.00 – 21.30

Voditeljica: Tea Tulić

Radionica proze

Termin: Petak, 21.12., 19.00 – 21.30

Voditelj: Enver Krivac

