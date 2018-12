Književnost povezuje mlade

Tekst je originalno objavljen u tiskanom izdanju “Novog lista” u ponedjeljak, 10. prosinca 2018.

autorica: Danijela Pleše

Zahvaljujući suradnji Centra za kreativno pisanje i udruge Plavi telefon iz Zagreba, 79 učenika iz Islamske gimnazije dr. Ahmeda Smajlovića iz Zagreba te Tehničke škole Nikole Tesle iz Vukovara imalo je priliku u svoje slobodno vrijeme sudjelovati na projektu »Koliko se poznajemo« kroz cijelu godinu pohađajući razne radionice pisanja, čitanja te nenasilja. Sam završni susret sudionika projekta održan je u Staroj Sušici u prostorijama Vatrogasnog doma. Tijekom cijelog vikenda imali su bogato organizirani program, stoga ih je u petak posjetio delnički književnik Davor Grgurić i govorio im o goranskim mitovima.

U subotu su imali priliku sudjelovati u otvorenoj radionici nenasilja s temom elektroničkog nasilja te zatim zajedno s književnicima Amirom Bukvićem i Nebojšom Lujanovićem prisustvovati predstavljanju zbornika radova svojih kolega. Za kraj je održana predstava »Da se ne zaboravi« teatra Gaudeamus Kulturnog centra KNAP, koja je zapravo nastala prema tekstovima učenika.

– Ovaj projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Na početku smo bili skeptični hoće li se učenici zainteresirati, no krajnji rezultat je odličan. Svih 79 učenika uložilo je veliki trud u sve dijelove projekta. Na našim raznim radionicama shvatili su da književnost može biti zabavna, nemaju strah od pisanja te su spoznali da su pisci i mladi ljudi s kojima se mogu poistovijetiti – izjavila je koordinatorica projekta Vedrana Bibić.

Maturant islamske gimnazije Davud Mešinović do sada je sudjelovao u raznim projektima, no ovaj mu se zbog neopterećenosti programa najviše svidio. Privukao ga je projekt zbog druženja s učenicima iz Vukovara te je sve prošlo bez ikakve netrpeljivosti, što i je cilj projekta – međusobno se upoznati. Na njega se nadovezao i Marko Knežević, učenik prvog razreda srednje Tehničke škole Nikole Tesle Vukovar koji se prijavio radi društva te međusobnog upoznavanja. Voli pisati te to smatra odličnim hobijem, stoga su mu radionice pisanja bile od itekakve koristi. Ovo mu je prvi put da boravi na ovakvom mjestu među toliko ljudi, među kojima je stekao i nove prijatelje, stoga bi svima preporučio da se prijavljuju na ovakve projekte.