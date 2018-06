Predstavljanje polaznika CeKaPe-ove radionice kratke priče

Centar za kreativno pisanje i Knjižara RiBook pozivaju Vas na književnu večer polaznika CeKaPe-ove radionice kratke priče s Davorom Mandićem! Družimo se u srijedu, 13. lipnja u 19:30 u RiBooku.

Evo što Davor kaže o svojim polaznicima:

Sedmero veličanstvenih, tako bih nazvao moje prve CeKaPe-ovske zamorce, polaznike radionice kratke priče koju sam vodio u Rijeci. Zašto veličanstvenih? Tko nikada nije javno nastupio svojim kreativnim radom, izložio se pred obitelji, prijateljima, ali i nepoznatim ljudima, koji svi nešto očekuju, nema pojma koliko to zaslužuje divljenja. A još kad je prvi put, valja to pomnožiti najmanje sa sedam.

Za vas će u srijedu čitati: Đeni Kunsek, Nataša Kuzmar Colnar, Mladena Tadej, Petra Kapović Vidmar, Sara Huskić, Robert Baus i Karlo Pavlak. Kada bih znao kipariti, podignuo bih im spomenike. Ali neće im to trebati, trebat ćete im vi da ih dođete podržati i uvjeriti se da među vama ima pisaca za koje niste znali.

Vidimo se!