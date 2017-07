Ultimativna knjiga za plažu ovog ljeta.

Je li ljeto 2017. trenutak koji ćete pamtiti po čitanju Upanišada na plaži?

(hah, napisala sam “ultimativna” od ultimative, to će svima pokazat da znam engleski)

Sunčanje dugo traje, pogotovo za bijele ljude poput mene. Bijele u smislu blijedog tena a la viktorijanka pod suncobranom u burkiniju. Logično je čitati dok traje to prokleto sunčanje, dok ne razmišljaš o vitaminu D i jesu li svi madeži prekriveni kremom za sunčanje u “jel peć ostala upaljena”stilu. Kratke knjige ne mogu proći, nemaju dovoljno daha.

Jedno cijelo ljeto sam provela čitajući stripove (pobjednica je bila Millerova Elektra). Išla sam na kampiranje. Ljudi su gledali kaj će mi tolika prtljaga (nisam izgledala dovoljno sređeno da bi opravdala kilograme potrepština). Barem nisam unutra držala neugodno iznenađenje (da jesam, možda bih se s tog puta vratila sa pričom zanimljivijom od propale veze). Ne morate se plašiti, Marko je na sigurnom (još nismo kampirali zajedno, tko zna).

Ovo je bilo sjećanje iz prošlosti. Kampirala sam jednom i nikad više. #glamping ne brojim, to ti je ono kad dođeš i imaš krevet i struju u šatoru koji je netko podignuo umjesto tebe.

Zašto nitko ne promovira knjige za kampiranje?

Kao, nemaš vremena čitati dok se boriš za golo preživljavanje. Što zapravo nije istina, na kampiranju imaš više slobodnog vremena nego kad se zabiješ u kakav cvijet turističkog zbivanja s hotelima, plažama, noćnim klubovima i toi toi sanitarnim čvorovima na izvolte. Jako puno ljudi kampira, ne samo radi boravka u prirodi nego na putovanju kroz kontinent ili po festivalima.

Vjerojatno više ljudi kampira nego što leži po plažama. Zašto mi nitko nije ponudio knjigu za kampiranje da mi ispadne u tražilici dok guglam “kako postaviti šator”? Zar je to manje lifestyle od plaže? Mislim da ne.

Možda je poanta ljetnog štiva pročitati što više knjiga dok su kolege na godišnjem i nemaš šta za radit u kolovozu (ako ne radiš u intenzivno uslužnoj djelatnosti kojoj je u kolovozu samo još gore pa vrijeme za čitanje imaš dok spavaš)? Izraz “knjige za plažu” ovdje će djelovati poput Harry Pottera na klinca kojem je dosadno ići u školu. Nisi ovdje, ti si tamo.

(ultimativni) Kriteriji prave knjige za plažu

Uvez. Bez toga ništa. Jedino ako se radi o rukopisu kakvih nepoznatih pisaca koje još nitko nije vidio, onda može i bez jeftinog spiralnog uveza iz fotokopiraone. Plus bodove dobivaš ako je rukopis etabliranog autora ili autorice jer onda pokazuješ #dominaciju (omiljeni hešteg nekih modnih profiluša) na plaži među drugim čitačima, a nije se moralo čak ni onaj okrugli ručnik nabaviti (ako ne znaš, bolje da ne pitaš). Slova. Jer što je knjiga bez slova? Bojanka za odrasle? Muzejski katalog? Strani časopis od preko sto kuna? Stripovi su jedini oprošteni u ovoj kombinaciji, al ćeš ih se nategliti. Možda zaradiš na mišićnoj masi. Priča. Priče nekakve mora biti ako knjiga misli biti pročitana do kraja, ne znam kak si toliko ljudi zabrijava da su Paulo Coelho.

To bi bilo to. Mogla je ići dodatna stavka o tematici i asocijaciji, tipa radnja na plaži, brodu, u pomorskom gradu, ljetne zaljubljenosti, avanture, ne znam šta sve ne… ali čemu? Ako išta, primijetila sam da na plaži volim čitati jesenske knjige, a usred zime nekakve tople lepršave. Jako mi se sviđa Igre prijestolja đir, kao srpanj, kolovoz, winter is coming i ne moš ništa protiv toga. A nije da su Igre prijestolja ljetna serija jednako koliko su Ralje ljetni film (iako ga ne bih baš pustila ljudima u improviziranom ljetnom kinu na plaži u Novalji pošto bih htjela da beach bar i iznajmljivanje ružičastih flaminga ima promet idućeg dana).

Ako baš hoćete čitati nešto morsko, eto vam, ne znam, Joseph Conrad, Lord Jim, Srce tame, pomorske avanture u vruće doba godine po rijekama i oceanima. Navali. S druge strane moreplovstva imate koncept “protiv utapanja”, al nikako ne zaboravite uzeti mobitel i osobnu na luftić, za svaki slučaj.

