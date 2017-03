Odakle dolazi ideja #2

Vidjela sam #getfocused i pomislila kak je to onaj hešteg koji svakog jutra u 7 tražim negdje u sebi a nikak. Jedino što uspijem je komentirati slike mačaka u 6:55. To je vjerojatno poprilično jezivo vlasniku profila kad pronađem sliku od prije par godina (bila je tako medena, nisam se mogla suzdržati!).

Što se ideja tiče… fokus nekada odmaže, ali ne pomaže ni staviti soli na rep zečevima iz šešira.

Osim grupe kratke priče u CeKaPe-u, dio sam jedne online grupice nadobudnih piskarala pa mogu svjedočiti činjenici da je fizička lokacija izuzetno bitna. Bitno je moći se vidjeti uživo sa kolegama i mentorom, ili kako Enver Krivac kaže, “ništa ne može zamijeniti staru žnjaru punu iskustva i cinizma”. Neopisivo mi je bitno uzeti u ruke nečiju knjigu koja je tako iz grupe (ili uz nju, pored, nekako u pozadini) ispala. Trenutno se možemo pohvaliti Sanjinom knjigom “Crveno laž, crno istina”, koju kod mene definitivno čeka antirecenzija, samo će mi to biti najteža dosada. Kad sam zapisala svoje prve dojmove o rukopisu, slučajno sam ih Sanji donijela napisane tintom crvene boje. Ne pitajte me kako ni zašto. Nekako sam uspjela zadržati vjerodostojnost nakon toga; pišem i dalje.

O dinamici grupe, vlastitog “ja” i kako ostati na Marsu.

Što se priče tiče, čak i kada ne snimaš film, ono što ti stvarno treba je lokacija i set design. Na Sferakonu 2015., nije publika bezveze gostujućoj predavačici Kate Elliott najviše pitanja postavljala upravo o world buildingu. Trebaš imati konkretno mjesto koje služi kao posuda iz koje se nećeš razletjeti u svim smjerovima jer bilo tko može imati ideju pa ukakati motku. Lokacije su skupe, čak i kada ih ne plaćaš po satu. Skupe su jer svaka iduća lokacija u tvom jedva postojećem romanu diže razinu komplikacije za još jedan kat.

Na onoj online grupi nadobudnih piskarala koju spomenuh ranije nabacivali smo po tri ideje za roman. Moje su išle u bitno skraćenom izdanju ovak:

Ostala sam bez ideja na pola puta pa sam zadnju izvukla iz šešira – već je bila napisana i objavljena u UBIQ broju 18 pod nazivom “2146 Mars”. Moji sugovornici na online grupi ne pričaju hrvatski pa nemaju kako provjeriti varam li.

Stvar funkcionira tako da objaviš to svoje, čekaš da se poklope vremenske zone i krenu stizati komentari. Nekada ih ne bude uopće jer su ljudi na online grupama egomanijaci i bitan im je isključivo vlastiti rad bez obzira što grupa tako ne može funkcionirati. Nakon nekog vremena mi dolazi prvi normalan komentator i kaže čovjek da bi sve tri ideje volio vidjeti u istoj knjizi i smještene na Marsu.

Gdje je on bio kad je Jeleni Zlatar trebalo reći da spakira Odjavnu kartu, Slijepu točku i onu znanstvenu studiju u jednu knjigu, a neka sve bude u Parizu? Stalkam mu profil, čovjek je producent. Izgleda da mu nije baš mio koncept jedinstva radnje, vremena i prostora radi produkcijskih ušteda. Možda je previše čitao Johna Cartera.

Omjer u kojem to činiš.

Možeš li predvidjeti budućnost? Ok, ne budućnost, ali nečije misli. Ako napišem ovo o ovome, što je iduća stvar koju moj čitatelj smatra da treba pročitati, što očekuje, a što zapravo želi? Hoću li uopće razmišljati o čitatelju dok pišem svoju autobiografiju (kao Patti Smith u “Just Kids” festival autocenzure)? Je li taj čitatelj faktor dok pišem ovu priču o hobotnicama iz svemira ili nadrealnu epopeju jednog dana u životu običnog poštara?

Ideja je sve to: razmišljati o čitatelju, ali ga po potrebi ignorirati. Ideja je omjer u kojem to učinimo.

Znam da niste kliknuli na link tamo gore. Imam osjećaj da se danas ljudima na internetu moraju dati detaljne upute što da naprave – klikni ovdje, upiši se tamo, saznaj ovo-ono. Nisi malo dijete. Klikni na linkove, istražuj, nauči nešto novo, informiraj se. Pričaj drugima o idejama i pričama i člancima koje čitaš, raspravite par stvari. Svi su pasivni na internetu iako svi jako glumimo aktivne živote. Možda je previše buke, možda smo samo lijeni. Zato vam donosim na tacni ono bitno što je čovjek rekao o sebstvu:

“But then in Inside Out, you go inside this little girl Riley, and you don’t encounter a self or a core identity. What the movie shows to children and their parents is that Riley is a robot being manipulated by chemical processes inside her brain. The cataclysmic point in the story is your realize that none of the sources inside her are her true self. In the beginning you identify with Joy but the critical moment comes when you realize none of these emotions are Riley’s true self. It’s a balance between different sources.”

Yuval Harari, The Atlantic