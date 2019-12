Blagdanski popust do 31.12.2019.

Blagdani su pred nama, a s njima i darivanje. BIrajući darove trudimo se pokloniti baš ono što će razveseliti i priznajmo to, trudimo se biti originalni. Možda su naše radionice baš to što će izazvati onaj sjaj u očima drage osobe, onaj trenutak kada ćete biti sigurni da ste izabrali pravi poklon. Izbor je velik, od kratke priče, poezije, romana, preko književne kritike, književnog prevođenja do radionica koje već svojim imenom bude znatiželju i interes: S one strane pisanja, Pisanje kao meditativna praksa, Filozofija za svakodnevni život.

Ako i ne znate nikoga kome je pisanje ljubav i strast, možda ste baš vi ta osoba, poklonite sebi ono što priželjkujete pod borom.

Popust traje do 31.12.2019. Izaberite radionicu i prijavite se, možda vas jedan klik u 2020. dovede do vaše prve knjige.

Sretni vam blagdani!