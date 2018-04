Zašto sam uvijek u pravu.

Priznajem, ima vjetrenjača na koje ne bismo ni nacrtane likove trebali pustiti u juriš.

Ljudi se oko ničega neće složiti i to je valjda osovina oko koje smo ispreli političke kosti zajedničkog suživota. Nekada je to pitanje riješeno hijerarhijom koja ima svoja pravila (najpametniji su pripadnici skupine: najstariji, najmlađi, najsnažniji…) tek tako da postoji neki red i da se on poštuje kod donošenja odluka, ali svaka od tih hijerarhija je rigidna poput reume u 80godišnjem koljenom zglobu.

S druge strane, ne možemo baš ni razgovarati o nesuglasicama sada kada smo poštivanje starijih bacili kroz prozor. Neki dan na twitteru gledam odraslog čovjeka kak se diže na stražnje noge, kao, sugovornici nisu “provjerili tko je on” prije nego što su mu se obratili. Okej, barem je napisao ono što većina misli dok se raspravlja. “Što ti misliš tko sam ja, pa ja sebe poznajem odmalena, pouzdani sam izvor informacija.” To što nas ne poznaju drugi, to nije isti par rukavica.

Zašto ljudi ne mijenjaju svoje mišljenje? Jer sanjaju snove koje drugi ne razumiju? Jadne male pahuljice. To bi objasnilo više od jednog fajta u književnim krugovima i šire. Uvijek netko ima nešto protiv nekog drugog.

Dugi niz godina, predug da bih se sjetila kad sam počela, odlučila sam ne gubiti vrijeme na rasprave s neistomišljenicima oko nekih stvari (cjepiva, ploče na leđima kornjača, kakva ti je moja nova priča), pogotovo ne na internetima, iako priznajem da znam pokleknuti tu i tamo.

Ljudi su skloni ono što znaju pretvoriti u vrijednost i vezati ju uz svoj identitet. Ako se ispostavi da je zemlja ipak okrugla, onda osoba nije posramljena zato što je u krivu već zato što smo joj zgazili cjelokupno dostojanstvo i provukli ga kroz prašinu. Jer je vezala sve što jest uz komad (sa)znanja koje možda je, a možda nije.

Znate iz iskustva da na takve osobe možete bacati sve logike i dokaze ovog svijeta, no to neće ništa značiti. S druge strane, možda smo mi sami ti koji ne razumiju što je točno logično i ne znamo prepoznati činjenicu ni da padne s marsa, već bilo što što negdje piše prihvaćamo kao istinito.

Kada se tvoj život zavrti oko znanja koje drugi ljudi nisu spoznali, sebe uzdižeš na poziciju koja je drugima nadmoćna, sudjelovali oni u toj predstavi ili ne. Ako si u svakodnevnom životu slab, onda će te ovo znanje učiniti jakim. Vezanje tog stava za vlastiti identitet je ono što vezu čini neraskidivom. Jer, ako sam ja ono što znam, što sam onda kada se to znanje ispostavi pogrešnim?

Osjećam nalet panike već prilikom pisanja zadnje rečenice. Kakav je tek presing u glavi nekome tko je taoc tog razmišljanja? Ako sam ono što znam da je istina, tko sam ako nisam to i što će se dogoditi s mojim identitetom ako ispadne da sam lažljivac, ja nisam lažljiva osoba.

Na identitet smo svi slabi. Pogledajte samo instagram, časopise, promotivne kampanje koje gađaju naše slabosti jer se zapravo želimo povezati sa proizvodima umjesto posjedovati ih.

Ako mislim, jesam li? Samo reci bilo što.

Kad razoružamo nečiji stav kao netočan, on postaje bezvrijedan. Zato ne treba pristupati samom mišljenju već onome što su nas učili da je logička pogreška – samoj osobi, njezinim karakteristikama koje naizgled nemaju veze s time je li nebo plavo ili je boje chemtrailsa.

Neistomišljenicima pristupam kao ljudima s emotivne strane. Ako će im išta pomoći, to će biti ljudski pristup. Činjenice nemaju nikakve moći. Stvaraju kontra efekt. Zato nikada niste “pobijedili” u internetskoj raspravi čak i kada ste bili u pravu.

Ako sugovornik osjeti da stajemo na njegovu stranu i da ga vidimo kao kompletnu osobu, napravili smo cijeli posao bez da smo dali jedan logičan argument. To je vjetrenjača s kojom ulazim u sukob samo ako se radi o osobi do koje mi je stalo.

Ovo mi nitko nije rekao, ali jedna od praktičnih nuspojava dugotrajnog bavljenja pisanjem je upoznavanje sebe na način na koji niste mislili da je moguće, a to za sobom povlači i poznavanje ljudskog ponašanja. I mi sami imamo stavove s kojima se ne bismo razišli ni da sto tisuća zvijezda prijeti eksplozijom nad našim glavama.

Kako onda biti fleksibilna osoba koja zna da promjena stava oko nečega ne uvjetuje promjenu naših osobnosti, kako odabrati scenarij u kojem promijeniti mišljenje ne znači biti poražen?

Napisane vjetrenjače je lakše otpuhati, ali postoji as u rukavu.

Provlačenjem kroz glave drugih u procesu pisanja imamo priliku ulaziti u tuđe cipele. Nemojte prezirati svoje negativce, gledati ih s visoka i davati im unaprijed odlučene okrutne nesretne krajeve. Negativci trebaju dobiti istu količinu ljubavi koju dajete svojim pozitivno nabijenim protagonistima. Na isti način ulazimo u glave likova koji nisu dobre osobe. Navlačeći njihovu kožu na sebe postajemo negativci na trenutak. Pogledajte knjigu Sanje Vučković, Crveno laž, crno istina. To je knjiga s emotivnom težinom koju zamišljam da je bilo užasno teško pisati, no Sanja nije ustuknula i svojoj je glavnoj negativki dala sav prostor ovog svijeta, sve razloge i svu ljubav, što je jedino što pravi pisac i treba napraviti da bi napisao priču koja čvrsto stoji na vlastitim nogama i ostavlja trajni dojam.

Čitajte priče tako da ulazite u njih umjesto da ih prilagođavate svom viđenju svijeta. To je obilježje dobrog mentora, urednika, prevoditelja, kritičara i čitatelja.

Na kraju, najbitnije je ne shvaćati stvari toliko osobno da nešto što dolazi izvana utječe na to što mi jesmo. Držim da bi svatko trebao pročitati Fight Club iz ovog razloga (barem pogledajte film, bred pit je unutra). Jer mi nismo posao koji radimo, nismo tračevi koje pričamo, nismo ono što mislimo da znamo, nismo stvari koje želimo.

Što smo onda ako nismo ništa od toga?

To je nešto što se i sama često pitam. Umjesto da zauzmem stav, držim pitanje trajno otvorenim, do ragnaroka ako treba. Imanje stava me neće spasiti od krize identiteta, neće mi pomoći u teškim trenucima, neće mi služiti ni za inspiraciju. Pogotovo mi neće, kako mnogi misle, dati dovoljno lažnog samopouzdanja za stvaranje kvazi najbolje verzije sebe. Sve samo zato jer smo uvjereni da drugi gledaju, a svi su zapravo fokusirani na sebe i vlastite probleme.

Dosta s pretvaranjima, vrijeme je za pisanje. 😉

Marija

