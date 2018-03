Natječaj za kratku priču gradske knjižnice Samobor, rok 30. svibnja

Gradska knjižnica Samobor raspisala je šesti po redu natječaj za kratku priču, te poziva sve hrvatske kratkopričaše da do 30. svibnja 2018. pošalju svoje kratke priče. Priče smiju biti duge do 5 novinarskih kartica, te ne smiju biti ranije objavljene. Svaki autor može poslati samo jednu priču. Tri najbolje priče bit će i novčano nagrađene, dok će najbolje priče biti objavljene u zbirci kratkih priča Gradske knjižnice Samobor. Na natječaj se mogu javiti svi afirmirani i neafirmirani autori koji su građani Republike Hrvatske, a priče se šalju anonimno, pod šifrom. U žiriju su ove godine Draženka Robotić, u ime Gradske knjižnice Samobor, te pisci Andrija Škare i Ilija Aščić. Samom natječaju i ove je godine dodana „Kvaka 23“. Riječ je o posebnoj kategoriji u okviru natječaja koja je rezervirana isključivo za lokalne autore sa samoborskog područja, kojima je to najčešće i prvi autorski susret s kratkom pričom.

Najbolje priče će biti proglašene i novčano nagrađene u rujnu 2018. na Danima kratkopričaša Gradske knjižnice Samobor. Dvadesetak najboljih priča bit će objavljeno u zbirci kratkih priča i na web stranici GKS-a.

Ovaj, sad već tradicionalni natječaj, raspisuje se već šestu godinu za redom. Natječaj je dosad omogućio brojim mlađim i naefirmiranim autorima da svoje kratke priče daju na ocjenu relevantnim književnim stručnjacima, te da najbolji radovi budu nagrađeni i objavljeni u zbirci.

„Prvi natječaj raspisan je bez velikih očekivanja, međutim svake godine na natječaj se javlja sve više autora, tako da i očekivanja s godinama rastu, te je Gradska knjižnica Samobor s godinama postala jedna od nezaobilaznih kratkopričaških točaka“, kaže Draženka Robotić iz Gradske knjižnice Samobor, koja je voditeljica ovog natječaja.

Javite se!

Kriteriji natječaja: